Stasera Shakthar-Manchester City, prima da titolare per Joao Cancelo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Mentre l'Atalanta sarà impegnata sul campo della Dinamo Zagabria, l'altra sfida del girone si giocherà in Ucraina fra Shakthar e Manchester City. Se da una parte i padroni di casa non sembrano avere particolari problemi di formazione, Pep Guardiola deve fare i conti con i tanti ko nella sua difesa. Soprattutto quelli di Stones e Laporte. AL centro dovrebbero quindi agire Fernandinho e Otamendi, con Mendy o Zinchenko sulla sinistra. Mentre a destra, per la prima volta dal giorno del suo trasferimento dalla Juve, partirà Joao Cancelo. Di seguito le probabili formazioni di Shakthar-Manchester City:

SHAKTHAR (4-2-3-1): Pyatov; Bolbat, Krivtsov, Matviyenko, Ismaily; Stepanenko, Alan; Konoplyanka, Marlos, Taison; Moraes

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Cancelo, Fernandinho, Otamendi, Mendy; De Bruyne, Rodri, David Silva; Mahrez, Jesus, Sterling