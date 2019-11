© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Diego Simeone non sarà in panchina con l'Atletico Madrid nella Supercoppa di Spagna. Il Cholo, infatti, deve ancora scontare quattro degli otto turni che gli furono comminati nel 2014, quando fu squalificato per aver colpito l'arbitro della finale giocata contro il Real Madrid. A meno che la Federazione non decida di graziarlo, il tecnico argentino non sarà presente alla competizione, che si giocherà in Arabia Saudita.