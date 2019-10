© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, il Real Madrid preferirebbe rimandare il Clasico previsto per il prossimo 26 ottobre al Camp Nou piuttosto che invertire la sede della partita. Questo perché secondo i Blancos non ci sarebbero i tempi per organizzare l'inversione e perché, piuttosto che giocare col rischio di scontri, è meglio rimandare il match a un momento più tranquillo.