© foto di Federico De Luca

Blitz dalla Turchia per Andrea Stramaccioni. Contatto dell’ultim’ora con il Basaksehir, squadra del campionato turco che quest’anno si è classificata seconda. Domani il tecnico volerà in Turchia e incontrerà i vertici del Basaksehir. Se ci saranno le condizioni il club turco potrebbe scavalcare l’Esteghlal che - come vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi - ha già avuto un incontro con l’entourage dell’allenatore romano. L’allenatore del Basaksehir, Avci, intanto, pare vicino al Besiktas. E Stramaccioni è in lizza per poter diventare il nuovo tecnico. Con l’Esteghlal che resta sempre sullo sfondo...