Fonte: Luca Bargellini

© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com

Saluta il Catania e l’Italia Christian Argurio. L’oramai ex ds del club etneo è pronto a volare all’estero e per la precisione, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, in Croazia all'Hajduk Spalato, dove ricoprirà il ruolo di primo collaboratore dell’attuale direttore sportivo Sasa Bjelanovic. Per Argurio una mansione che si legherà a doppio filo anche al lavoro del comparto scouting della società balcanica.