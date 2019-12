Fonte: Andrea Losapio

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Robert Lewandowski, attaccante del Bayern Monaco, ha parlato a margine della premiazione per il Pallone d'Oro a Parigi:

Szczesny non ha vinto il Premio Yashin, cosa ne pensa?

"E' un peccato che non abbia vinto lui ma sarà per la prossima volta".

E' deluso per l'ottavo posto nella classifica del premio?

"Io non sono deluso, ho fatto bene la scorsa stagione. Ho grande rispetto agli altri giocatori come Messi e Ronaldo e non sono deluso per la posizione in cui mi hanno messo".