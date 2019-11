© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Dall'Inghilterra, tramite Sky Sports UK, emergono nuovi dettagli circa l'arrivo di José Mourinho al Tottenham e soprattutto l'addio di Mauricio Pochettino. L'emittente spiega come i rapporti fra l'argentino ed il presidente Levy si sono rovinati in occasione della vigilia della finale di Champions, quando Pochettino comunicò la propria idea di lasciare gli Spurs in caso di successo contro il Liverpool. Un'ammissione che portò malumore all'interno dello spogliatoio e soprattutto nella dirigenza che mai ha digerito quel tipo di esternazioni. Da lì alla rottura definitiva sono passati pochi mesi, con Pochettino che è già a tutti gli effetti un ex neppure troppo rimpianto.