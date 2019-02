Buone notizie per Mauricio Pochettino e il suo Tottenham. Come riporta il club attraverso i propri canali ufficiali, sia Ben Davies che Harry Kane sono tornati a lavorare con la squadra. L'attaccante è fuori da metà gennaio a causa di un problema alla caviglia.

