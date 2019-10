© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo l'1-1 arrivato in casa contro il Watford, il giocatore del Tottenham Dele Alli ha ammesso le difficoltà che sta incontrando la squadra in questo momento: "Il gol è stato un sollievo perché per ben due volte l'arbitro ha fermato il gioco mentre prendeva le decisioni. Non eravamo sicuri del perché. Comunque ci siamo resi la vita difficile nonostante abbiamo controllato la gara. E' fantastico però tornare in squadra ma nel complesso è un risultato deludente. Sappiamo di avere un team di livello mondiale, quindi si tratta di mostrare cosa possiamo fare quando le cose non vanno per il verso giusto. È importante cambiare rotta. Sappiamo quanto siamo bravi, dobbiamo solo iniziare a dimostrarlo".