Tottenham, Eriksen: "Spero che facciano una statua per Lucas"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Christian Eriksen, fantasista del Tottenham, ha parlato dopo la vittoria contro l'Ajax e la conquista della finale di Champions: "E' stata una partita assurda. Eravamo a terra, poi abbiamo provato a reagire e siamo stati fortunati. Mi dispiace per l'Ajax, nelle due partite hanno giocato meglio ma noi abbiamo segnato. Oggi abbiamo vinto con il cuore e con Lucas Moura, non c'è stato altro. Ha avuto una stagione altalenante ma ci ha consegnato la finale: spero gli facciano una statua in Inghilterra".