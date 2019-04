Fonte: FcInterNews

Trentacinque gare e due gol quest'anno fra tutte le competizioni per il nuovo giovane talento del calcio turco, Eljif Elmas, centrocampista classe '99 in forza al Fenerbaçhe che ne fa una valutazione di 15-20 milioni. Secondo quanto riportato da fonti turche, non ci sarebbero solo le italiane Inter, Lazio e Fiorentina sul giocatore: in pole position sembrerebbe essere in questo momento il Tottenham, che vorrebbe prelevare il giocatore nella sessione estiva.