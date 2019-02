Tottenham, Kane potrebbe tornare a disposizione già a febbraio

Corre spedito Harry Kane per tentare il recupero in chiave Champions League. L'attaccante del Tottenham, fuori da qualche settimana per un problema alla caviglia, secondo il Sun potrebbe tornare in campo un mese prima del previsto e mettersi così a disposizione di Pochettino per la sfida europea contro il Borussia Dortmund nel corso di questo mese di febbraio.