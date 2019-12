Tottenham, Levy si è arreso: Eriksen andrà via a gennaio

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Tottenham ha deciso di cedere Christian Eriksen a gennaio, per non perderlo a giugno a parametro zero. Secondo quanto riportato dall'Evening Standard nemmeno l'arrivo di Josè Mourinho sulla panchina degli Spurs ha fatto cambiare idea al danese, che ha comunicato al club l'intenzione di provare una nuova avventura. Per questo anche le pretese economiche dei londinesi saranno notevolmente abbassate e il presidente Daniel Levy in considerazione anche offerte inferiori ai 40 milioni di sterline.