© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Tottenham ha provato a presentare una nuova offerta di rinnovo a Christian Eriksen. Il giocatore ha il contratto in scadenza e piace a Real Madrid e Juventus e pur di trattenerlo gli Spurs sono arrivati ad offrire un contratto da 11 milioni a stagione al danese ma secondo quanto riporta AS Eriksen rifiuterà anche questa proposta perché il suo obiettivo è andare via a parametro zero la prossima estate.