© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nuovo obiettivo per la difesa del Tottenham, che va incontro ad un cambio generazionale nel reparto arretrato, alla luce del passare degli anni per Alderweireld e Vertonghen. Stando a quanto riferito dal Sun on Sunday, nel mirino degli Spurs c'è Nathan Ferguson (19), centrale del West Bromwich, sulle cui tracce s'è messo anche il Crystal Palace.