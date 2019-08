© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il tecnico del Tottenham, Mauricio Pochettino ha parlato della situazione di Christian Eriksen, giocatore in scadenza che potrebbe lasciare il club negli ultimi giorni di mercato: "Non è influenzato dalle voci. Non c'è niente da dire perché ha un anno ancora sul contratto, ma non è la situazione migliore per lui e per tutti.

Sta gestendo la situazione in modo naturale, è un giocatore importante nello spogliatoio. Sono stato in questa posizione da giocatore. Non è facile a causa delle voci di mercato e delle cose che accadono intorno a te, ma Christian non è influenzato dalla situazione e dalle voci che lo circondano".