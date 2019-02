Tottenham, Pochettino: "Grande prestazione, a Dortmund per vincere"

© foto di Federico De Luca

Ha parlato così Mauricio Pochettino, tecnico del Tottenham, dopo la grande vittoria in Champions League contro il Borussia Dortmund. "Ovviamente, sono felice. Voglio congratularmi ancora una volta con i giocatori per una grande prestazione e impegno. È solo la prima tappa. Ovviamente il 3-0 è un ottimo risultato, ma quando hai davanti una squadra come Dortmund devi sempre rispettarli. Dobbiamo andare a Dortmund con l'idea di vincere. Ovviamente siamo felici ora, naturalmente è stato un ottimo risultato, ma c'è molto lavoro da fare".