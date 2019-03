Tottenham, Pochettino: "Io al Real? Magari un giorno allenerò in Spagna"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Mauricio Pochettino è stato inserito tra i nomi per il dopo Solari al Real Madrid. In un'intervista al Mundo Deportivo il tecnico del Tottenham ha detto: "E' frustrante e sorprendente che squadre come PSG e Real non possano continuare in Champions. Io al Real? Se c'è un interesse nei miei confronti è positivo, significa che sono attenti al nostro lavoro. Magari un giorno potrò allenare in Spagna"