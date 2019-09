Tottenham, Pochettino: "Possiamo dominare il gioco con l'Olympiacos"

© foto di Imago/Image Sport

Mauricio Pochettino, allenatore del Tottenham, ha così parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita di Champions League contro l'Olympiacos: "Siamo elettrizzati dal poter cominciare qui in Grecia, ci sarà un'atmosfera incredibile. Quando sei un professionista e competi a certi livelli, non vedi l'ora che arrivino certe partite. Tatticamente sarà una sfida difficile, sappiamo come giocano: Pedro Martins vuole che partano ad impostare dal basso, muovendo la palla velocemente. Ci conosciamo a vicenda. Siamo in grado di dominare il gioco, fermare le loro transizioni e costringerli a giocare profondo. Ci sono tante cose che dobbiamo fare, e al meglio, se vogliamo battere una squadra come l'Olympiacos".