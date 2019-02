© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Mauricio Pochettino, tecnico del Tottenham, ha parlato prima della sfida contro il Borussia Dortmund. "Per essere onesti sono rilassato, sono qui, pronto a combattere, pronto a vincere. Ma sono sempre eccitato quando stiamo per giocare. Questa è una stagione diversa, rispettiamo i nostri avversari e sappiamo non sarà facile. Ma possiamo battere chiunque".