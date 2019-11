Tottenham, retroscena sulla panchina: c’era anche Rodgers fra i papabili

Secondo quanto rivelato da Sky Sport News José Mourinho non era l’unico nome sul taccuino della dirigenza del Tottenham dopo l’esonero di Mauricio Pochettino. Gli Spurs infatti avevano messo nel mirino anche l’attuale tecnico del Leicester, attualmente secondo in classifica al pari del Chelsea, Brendan Rodgers. Non risultano approcci ufficiali né con il club né con il tecnico anche se nelle ultime settimane, cioè da quando il Tottenham aveva deciso di dare una svolta alla stagione, il nome di Rodgers era stato valutato come possibile opzione prima di virare con decisione sullo Special One.