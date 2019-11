© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

Il difensore neroverde Mert Müldür, inizialmente convocato in Under 21, è stato chiamato dalla Nazionale A della Turchia in vista del match di qualificazione ad EURO 2020 contro Andorra in programma domenica 17 Novembre alle ore 20.45 ad Andorra La Vella.

Al termine della gara Müldür rientrerà in Under 21 per la sfida sempre contro Andorra che si giocherà martedì 19 Novembre per la qualificazione agli Europei di categoria.