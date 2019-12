© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Manchester United, al fine di vincere la corsa per Erling Braut Haaland, si gioca la carta Solskjaer. L'allenatore dei Red Devils, connazionale dell'attaccante del Salisburgo, l'ha raggiunto in Austria per convincerlo a cedere alla corte della sua squadra, spiegandogli i suoi programmi, che ovviamente includono anche la stellina norvegese. Sul giocatore, comunque, ci sono anche Borussia Dortmund e RB Lipsia. A riportarlo è il Daily Mail.