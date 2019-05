© foto di J.M.Colomo

L'Alaves cambia allenatore. Come comunica il club spagnolo attraverso il proprio profilo Twitter, non sarà Abelardo Fernández ad accomodarsi in panchina nella prossima stagione. L'ormai ex allenatore, questa mattina in conferenza stampa, ha detto: "Posso solo dire 'grazie' all'Alaves e ai suoi tifosi, ricordo ancora il primo giorno trascorso qui e posso dire che abbiamo vissuto momenti complicati ma anche momenti positivi. Lascio a testa alta, grazie alla squadra e alla tifoseria abbiamo sognato anche l'Europa". L'Alaves, nella Liga appena conclusa, ha conquistato cinquanta punti: tre lunghezze dietro l'ultimo posto valido per la qualificazione continentale.