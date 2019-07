UFFICIALE: Adams al Southampton. Annuncio col treno di Hasenhuttl

Il Southampton si è rinforzato con un nuovo volto per l'attacco. Un profilo giovane, quello di Che Adams, attaccante anglo-antiguano classe '96 che i Saints, per più di 15 milioni secondo i report d'Oltremanica, hanno prelevato dal Birmingham, società di Championship (la seconda lega inglese) e con il quale è stato firmato un contratto per le prossime cinque stagioni. Di seguito il tweet che ha reso pubblica la notizia, in modo anche simpatico: si è aggiunto un posto al trenino guidato dal manager Ralph Hasenhuttl. Eccolo.