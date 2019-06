UFFICIALE: Arsenal, addio Lichtsteiner: "Peccato non aver vinto"

© foto di J.M.Colomo

E' durata solo una stagione l'avventura di Stephen Lichtsteiner con la maglia dell'Arsenal. Il terzino svizzero ex Juventus, il cui contratto scadeva a fine giugno, ha infatti saluto tutti i supporters tramite un messaggio sul proprio profilo Instagram: "Voglio ringraziare tutti per il supporto ricevuto durante l'anno. Eravamo vicini a vincere qualcosa, purtroppo non ci siamo riusciti ma spero che il prossimo anno la squadra possa completare la missione! Sfortunatamente per me è stata una grande esperienza senza lieto fine, ma grazie a tutti lo stesso!".