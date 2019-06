UFFICIALE: Arsenal, Ljungberg lavorerà come assistente tecnico di Emery

Freddie Ljungberg si prepara a intraprendere una nuova avventura. L'ex calciatore svedese, reduce dall'esperienza alla guida degli Under 23 dei Gunners, nella prossima stagione sarà infatti un assistente tecnico di mister Unai Emery sulla panchina dell'Arsenal. Questo l'annuncio ufficiale del club londinese:

As part of our ongoing strategy to fully develop our young players, we’re making some coaching changes 👇

