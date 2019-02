UFFICIALE: Bayern, preso il talento Arp. Accordo flessibile con l'Amburgo

Il Bayern Monaco ha raggiunto un accordo con l'Amburgo per l'acquisto del giovane attaccante Jann-Fiete Arp. Il giocatore, classe 2000, si aggregherà alla formazione bavarese a partire dal 1 luglio 2020, ma ha la possibilità di trasferirsi già nella prossima estate. La decisione, si legge sul sito del Bayern, spetterà solo al ragazzo.

Fiete #Arp is set to join #FCBayern from @HSV_English by 2020 at the latest! 👋#MiaSanMia pic.twitter.com/TqegfKIxgO

