UFFICIALE: Brighton, ecco Maupay. Al Brentford vanno 20 milioni

© foto di Dimitri Conti

Nuovo colpo in casa Brighton, come vi avevamo anticipato noi di TMW . I Seagulls, mediante i loro profili ufficiali di comunicazione, hanno infatti annunciato l'ingaggio di Neal Maupay, attaccante classe '96 che arriva dalla Championship, seconda serie, anche se non rappresenta una soluzione economica. Anzi, per averlo al Brentford sono stati versati circa 20 milioni di euro. E al calciatore contratto per le prossime quattro stagioni.