TMW - Brighton, pronto il record di spesa: più di 20 milioni per Maupay

© foto di Imago/Image Sport

Neal Maupay scelse Brentford, quando sull'altro piatto della bilancia c'era proprio il Brighton. Un no che adesso costa caro, ancora di più, ai Seagulls: per la punta francese di Versailles, classe 1996, la società del sud dell'Inghilterra è pronta infatti a spendere oltre 20 milioni di sterline, superando il suo record di spesa d'ogni tempo. Un rinforzo da ultima settimana di mercato deluxe, in vista dell'esordio tra 5 giorni in Premier League in casa del Watford.