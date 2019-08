UFFICIALE: Celta, torna Pape Cheikh in prestito dal Lione

© foto di Federico De Luca

Pape Cheikh torna a casa. Il centrocampista spagnolo classe '97, di origini senegalesi, ha lasciato infatti a titolo temporaneo la rosa dell'Olympique Lione per fare ritorno nel club galiziano, in cui ha mosso i primi passi dal settore giovanile fino all'esordio da pro. Due estati fa il passaggio in Francia, e adesso per lui è arrivato il tempo invece di tornare a battere i campi della Liga.