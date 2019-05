UFFICIALE: Chelsea, FIFA rigetta appello. Blocco mercato per 2 sessioni

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La Commissione di Appello della FIFA ha deciso di rigettare parzialmente l'appello del Chelsea contro la decisione della Commissione Disciplinare della FIFA di sanzionare il club con un blocco del mercato, sia a livello nazionale che internazionale, per le prossime due sessioni di mercato. Questo ban è applicato al club - con eccezioni per le squadre femminili e di futsal - e non impedisce il rilascio di calciatori.

Il ban è stato confermato con la seguente eccezione: il Chelsea potrà quindi tesserare giocatori con un'età inferiore ai 16 anni che non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 19 del Regolamento sullo status e del trasferimento dei giocatori. Come pena accessoria sono stati comminati 600 mila franchi svizzeri.C