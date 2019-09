© foto di Insidefoto/Image Sport

Approdato a Londra nel gennaio 2018, per il difensore polacco Jaroslaw Jach non c'è mai stato modo di mettersi realmente in mostra, e per lui quasi da subito è iniziata una girandola di trasferimenti in prestito altrove. Anche stavolta, non ci sarà un'eccezione: ufficiale infatti il suo ritorno in patria, nel Rakow che milita in Ekstraklasa, primo livello del campionato in Polonia, in prestito per la prossima stagione dal Crystal Palace.