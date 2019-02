UFFICIALE: Crystal Palace, saluta il polacco Jach. Va allo Sheriff Tiraspol

© foto di Insidefoto/Image Sport

Dopo sei mesi in Inghilterra, con la maglia del Crystal Palace, e sei in prestito in Turchia al Caykur Rizespor, il nazionale polacco Jaroslaw Jach vola in Moldavia. Classe '94, difensore centrale e terzino sinistro, è passato allo Sheriff Tiraspol in prestito.