UFFICIALE: Da Cahill a Higuain, il Chelsea saluta 5 giocatori in scadenza

Il Chelsea si congeda da ben cinque giocatori in scadenza di contratto: parliamo di Gary Cahill (contratto non rinnovato), Gonzalo Higuain (fine prestito dalla Juventus), Rob Green (ritiro), Eduardo (contratto non rinnovato) e Kyle Scott (contratto non rinnovato). I Blues li hanno voluti salutare tutti insieme con un comunicato ufficiale sul proprio sito.