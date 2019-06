© foto di Newspix/Image Sport

Dalla Polonia alla Russia, Sebastian Szymanski cambia maglia. La Dinamo Mosca ha raggiunto un accordo con il Legia Varsavia per il centrocampista polacco: 5,5 milioni di euro il prezzo per il giocatore classe '99, considerato tra i migliori prospetti del calcio polacco e nazionale Under 21, che subito s’è detto soddisfatto al sito ufficiale del club russo: “Sono sicuro che qui potrò migliorare le mie capacità”.