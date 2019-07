Altra uscita in casa Everton. I Toffees stanno alleggerendo la propria rosa, con alcune uscite di calciatori che non troverebbero spazio. Gli inglesi hanno infatti reso noto di aver ceduto in prestito Luke Garbutt, terzino sinistro di 26 anni che nella prossima stagione giocherà in forza all'Ipswich Town in League One, terzo livello del calcio britannico. Di seguito il tweet che rende nota la buona conclusione dell'affare.