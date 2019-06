UFFICIALE: Everton, riscattato André Gomes dal Barcellona

Con una nota sul proprio sito ufficiale l'Everton rende noto di aver riscattato André Gomes dal Barcellona. Il centrocampista portoghese è costato ai Toffees 25 milikoni di euro più bonus. Classe 1993, il giocatore ha firmato un contratto quinquennale.

✍️ | We are delighted to confirm the permanent signing of @aftgomes on a five-year deal from @FCBarcelona.

Welcome back, André! 💙https://t.co/haJbk2vDVE

— Everton (@Everton) 25 giugno 2019