UFFICIALE: Feyenoord, scelta di cuore per Fer. Ha firmato per un anno

© foto di

Alla fine Leroy Fer ha optato per una scelta di cuore. Il centrocampista olandese, classe '90, già da qualche settimana si stava allenando con il Feyenoord, squadra in cui ha fatto il settore giovanile prima di esordire anche da professionista, ma il suo futuro sembrava altrove. Invece, quasi con un annuncio a sorpresa, il club olandese ha fatto sapere di averlo messo sotto contratto per la prossima stagione: accordo che scadrà il prossimo 30 giugno.