Fabian Schleusener, attaccante classe '91, ha lasciato il Friburgo e la Bundesliga (anche se in realtà è reduce da una serie di esperienze in prestito nella cadetteria tedesca) per unirsi al Norimberga e provare a contribuire alle sue aspirazioni di risalita nel massimo campionato. Ecco di seguito l'annuncio dato sui social dal club di Zweite Bundesliga, con cui ha firmato un nuovo contratto fino al 30 giugno 2022.