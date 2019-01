Attraverso i propri canali ufficiali, il Fulham ha annunciato la cessione fino al termine della stagione dell'attaccante Aboubakar Kamara ai turchi dello Yeni Malatyaspor. Il giocatore ha segnato 5 reti in 15 presenze con la maglia dei londinesi.

.@Aboukamara47 has joined @YMSkulubu on loan until 30th June 2019, subject to international clearance.

👉 https://t.co/a94xhGFf99 pic.twitter.com/jfxPdRyUOS

— Fulham Football Club (@FulhamFC) 31 gennaio 2019