Pal Dardai non sarà più l'allenatore dell'Hertha Berlino nella prossima stagione. Ad annunciarlo è stato lo stesso club tedesco, attualmente undicesimo in classifica in Bundesliga con 35 punti e reduce da cinque sconfitte consecutive.

Official: @paldardai will leave his position at the end of the season. #hahohe pic.twitter.com/WxzrlBQA9m

— Hertha Berlin (@HerthaBSC_EN) 16 aprile 2019