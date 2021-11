ufficiale Hertha Berlino, esonerato il tecnico Dardai. Al suo posto il turco Korkut

vedi letture

Pál Dárdai non è più l'allenatore dell'Hertha Berlino. Lo ha reso noto il club con un comunicato ufficiale. Il tecnico ungherese paga una prima parte di stagione tutt'altro che brillante, con la squadra quattordicesima in classifica e appena un punto sopra la zona playout. Seconda peggior difesa della Bundes, l'Hertha ha pareggiato nell'ultimo turno in casa contro l'Augsburg terzultimo e il weekend precedente aveva perso il derby berlinese contro l'Union. 45 anni, Dardai è di fatto un vero e proprio uomo-Hertha: da calciatore ha raccolto 373 presenze con la squadra della capitale, mentre da allenatore ha guidato e coordinato le squadre giovanili, arrivando anche ad allenare la prima squadra, dal 2015 al 2019 e in una seconda parentesi a partire da gennaio fino a oggi. Al suo posto il club ha scelto Tayfun Korkut, che ha firmato fino al termine della stagione.