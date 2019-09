Danny Simpson torna in campo. Terzino del Leicester dei miracoli, quello che si laureò campione nel 2016 con Ranieri in panchina, il difensore classe '87 era fermo da inizio estate, quando era scaduto il suo precedente contratto con le Foxes. Riparte dalla sua Inghilterra, ma dalla Championship: ha infatti sottoscritto un contratto valevole fino al prossimo 30 giugno. Prenderà la maglia numero 17.

✅ #htafc have today completed the signing of free agent @dannysimpson until the end of the 2019/20 season.

The 32-year-old right-back has trained with the Terriers for the past two weeks and has impressed Town’s management duo of Danny and Nicky Cowley.

— Huddersfield Town (@htafc) September 27, 2019