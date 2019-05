UFFICIALE: Kiraly si ritira. Il portiere ungherese con la tuta dice basta

© foto di Luigi Putignano/TuttoLegaPro.com

Gábor Király appende i guantoni al chiodo. Il 43enne portiere, balzato agli onori della cronaca durante Euro 2016 per indossare i pantaloni grigi della tuta a prescindere dalle condizioni climatiche, ha comunicato attraverso il sito ufficiale della sua squadra - il Szombathelyi Haladás - di aver deciso di smettere.

Carriera lunghissima. Király, classe '76, ha difeso anche i pali dell'Hertha Berlino, del Crystal Palace, del West Ham, dell'Aston Villa, del Burnley prima di tornare in Germania per giocare con Bayer Leverkusen e Monaco 1860. Nel 2015 il ritorno in Ungheria per chiudere la carriera. In Nazionale conta ben 108 presenze: la sua prima presenza risale al 1998, l'ultima nel novembre 2016.