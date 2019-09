Lazar Markovic trova una nuova sistemazione nella sua carriera, tornando però in qualche modo alle origini. A Belgrado, ed in particolare in quel Partizan Belgrado in cui aveva ben figurato, imponendosi all'attenzione del grande calcio europeo, prima di non rispettare le attese al momento del salto nel Liverpool. L'esterno 25enne, svincolato dopo le ultime esperienze in Premier coi Reds e poi col Fulham, ha firmato un contratto triennale con la squadra bianco-nera della capitale serba.