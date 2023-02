ufficiale Markovic via da Gaziantep dopo il ritiro dal campionato, l'ex Liverpool a Trebisonda

Approdato in estate al Gaziantespor, con la recente rinuncia al campionato turco di uno dei club più colpiti dal devastante terremoto per l'esterno serbo Lazar Markovic (28 anni), ex Benfica e Liverpool, è in procinto di aprirsi una nuova parentesi professionale. Con il via libera dato dalla federcalcio ai calciatori appartenenti alle squadre ritirate dall'attuale torneo di accasarsi altrove, Markovic passa fino al termine della stagione al Trabzonspor, senza cambiare campionato. Nel comunicato dato alla camera di commercio turca, si legge: "Al giocatore verrà corrisposto un compenso garantito di 260mila euro".