UFFICIALE: Lozano saluta, Bergwijn no. C'è il rinnovo col PSV fino al 2023

Steven Bergwijn rinnova col PSV Eindhoven. L'esterno d'attacco classe 1997, obiettivo di mercato del Siviglia, ha firmato infatti un nuovo accordo coi biancorossi fino al 30 giugno 2023. Questo l'annuncio ufficiale del club olandese:

Sooo fans.

How happy are you? 😁#Bergwijn2023

— PSV (@PSV) August 16, 2019