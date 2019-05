Colpo in entrata per il Mainz. Con una nota ufficiale il club biancorosso ha ufficializzato l'arrivo dell'attaccante sudcoreano Dong-Won Ji. Il 27enne arriva come svincolato dal Augsburg e ha firmato un contratto fino al giugno 2022.

🚨 NEUZUGANG! 🚨#Mainz05 holt Dong-Won Ji ablösefrei vom @FCAugsburg! Der 27-Jährige erhält einen Dreijahresvertrag bis 2022 ✍ pic.twitter.com/nDczJlUVi9 — 1. FSV Mainz 05 (@1FSVMainz05) 6 maggio 2019