UFFICIALE: Malaga, arriva Okazaki. L'ex Leicester era svincolato

Campione d'Inghilterra con il Leicester nel 2016, l'attaccante giapponese Shinji Okazaki, 33 anni, riparte oggi dalla Spagna. Dopo aver lasciato le Foxes già lo scorso 1 luglio, dopo la scadenza del suo contratto con gli inglesi, Okazaki ha trovato una nuova sistemazione in Liga2, avendo firmato con il Malaga, squadra che nelle intenzioni punta a tornare in massima serie, dopo aver già fallito lo scorso anno. Contratto per una stagione.